Arrestato un 'portinaio' assenteista

Da due mesi lo pedinavano e lo osservavano fino a che non l'hanno colto in flagranza di reato. Così, un portinaio della sede centrale dell'Università di Trieste, A.R. le sue iniziali, 64 anni, residente nel capoluogo giuliano, è finito in manette per truffa ai danni dello Stato, con l'aggravante della continuazione.

Per otto settimane è stato monitorato dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri della Procura di Trieste, in seno a un'indagine coordinata dal Pm Federico Frezza, perché ritenuto un assenteista.

In base a quanto hanno potuto ricostruire gli inquirenti, l'uomo, in alcune giornate, approfittando anche dell'assenza di studenti e insegnanti a causa della pandemia, si recava al mattino in ateneo per timbrare, poi tornava a casa per rimanervi tutto il giorno, salvo ritornare nel tardo pomeriggio a timbrare, per far quindi nuovamente al rientro al suo domicilio.

Per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante una perquisizione sono stati rinvenuti circa 150mila euro in contanti, denaro sul quale sono in corso accertamenti.