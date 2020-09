Arrestato un 22enne, aveva appena spacciato droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della aliquota Radiomobile di Sacile hanno arrestato, per detenzione a fini di cessione illecita di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 22 anni di Sacile. Insieme ad altri due giovani, sempre di Sacile, di 22 di 24 anni, è stato notato sostare sotto una tettoia in legno del parco pubblico di via del Molino.

Sono stati sottoposti a perquisizione e, nella loro disponibilità, in particolare del 22enne poi finito in manette, sono stati trovati, nascosti in uno zainetto e sotto il sedile della sua auto, oltre 150 grammi di marijuana e circa 3 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione e alla somma in contanti 1.045 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di verificare che alcuni grammi di marijuana erano stati appena ceduti a un altro ragazzo, il 22enne in sua compagnia. L'altro giovane, invece, disponeva di un grinder e di un bilancino di precisione. Considerato il quantitativo di stupefacente, non destinato a uso esclusivamente personale, il ragazzo di 22 anni è stato arrestato e accompagnato, in regime di arresti domiciliari, nella sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida.

I suoi due amici sono stati segnalati alla Prefettura di Pordenone come consumatori.