Arrestato un cittadino afgano ricercato in tutta Europa

Gli agenti della Polizia di Stato ieri all’aeroporto di Roma Fiumicino hanno arrestato un cittadino afgano, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso nell’agosto del 2017 dal Gip di Trieste, per spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’indagine svolta dagli agenti della Squadra Mobile giuliana ha permesso, nel corso del 2017, di accertare l’esistenza di un giro di spaccio e trasporto di stupefacenti gestito da due afgani, i quali personalmente o tramite l’ausilio di alcuni 'corrieri', si occupavano di acquistare ingenti quantitativi di hashish a Milano per poi trasportarli a Trieste per rifornire le piazze cittadine.



Le investigazioni, protrattesi per sei mesi, hanno consentito di sequestrare circa 2,5 chilogrammi di hashish e di trarre in arresto 4 'corrieri' utilizzati dai due connazionali per trasportare la droga dalla Lombardia in Friuli Venezia Giulia. L’indagine si è sviluppata da un piccolo sequestro di droga effettuato dagli agenti della Squadra Mobile di Trieste che, tramite l’intercettazione di una serie di utenze telefoniche e una costante attività di riscontro su strada, hanno ricostruito la rete di contatti tra i due indagati.



Nell’agosto del 2017, a termine dell’attività investigativa, la Squadra Mobile giuliana rintracciava e traeva in arresto il solo H.S., mentre lo Z.N. si rendeva irreperibile facendo perdere le proprie tracce. La condizione di irreperibilità dell’indagato e le notizie di un suo possibile passaggio dalla Francia per rifugiarsi successivamente in Inghilterra, hanno portato alla emissione di un Mandato di Arresto Europeo da parte del Gip di Trieste, al fine di estendere le ricerche in tutti i Paesi appartenenti all’Area Schengen.



Il ricercato, pertanto, è stato rintracciato e tratto in arresto dalle forze dell’ordine inglesi e consegnato in Italia per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.