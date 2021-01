Arrestato un commerciante trovato con la droga in casa

Martedì 5 gennaio, gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile hanno effettuato una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Trieste nei confronti di alcuni soggetti emersi nell’ambito di attività investigative a contrasto dello spaccio di stupefacenti in città.

Tra questi, un commerciante incensurato classe 1981 è stato trovato in possesso di droga e di un'importante somma di contanti. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato un sacchetto in cellophane termosaldato con oltre cento grammi di marijuana; un barattolo custodito in un'altra stanza con altri cento grammi di marijuana sfusa; un fungo essiccato che si ritiene allucinogeno; un bilancino di precisione e oltre 2.500 euro in contante.

Sulla scorta delle risultanze investigative, l'uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e posto ai domiciliari a disposizione del Pm titolare del fascicolo che coordina le indagini.