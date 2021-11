Arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Nel pomeriggio di ieri, durante i normali controlli svolti della Polizia di Stato della Questura di Udine, gli agenti delle Volanti, guidate dal dottor Francesco Leo, hanno identificato un cittadino algerino di 48 anni, all'interno di un locale pubblico. A seguito degli accertamenti è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trento.

Deve scontare tre anni e 10 mesi di reclusione, con una multa di 15mila euro, per fatti commessi nella primavera del 2009, in provincia di Venezia, relativi a reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È stato portato nel carcere di via Spalato, a Udine, al termine degli atti di rito.