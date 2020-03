Arriva anche a Udine la protesta dei detenuti

La protesta dei detenuti, che ha già coinvolto 27 istituti penitenziari in Italia, è arrivata anche nella Casa Circondariale di Udine. Al momento la contestazione dei reclusi presenti in via Spalato è calma e pacifica: a intervalli di tempo urlano e battono veementemente sulle grate alcuni oggetti metallici. Nulla di più.

Questa sera, i detenuti, chiusi nelle loro stanze, urlavano diverse frasi di difficile comprensione. Solo una parola era facilmente distinguibile: "amnistia". Presenti dalle 19 alle 20.30 all'esterno del carcere anche alcuni parenti, speranzosi affinché la situazione non degeneri come avvenuto a Modena o a Melfi.

La rivolta che si sta estendendo in tutte le 20 regioni, come facilmente intuibile, è legata all'emergenza Coronavirus, alle modifiche previste per i colloqui con i familiari e al noto sovraffollamento delle strutture detentive della Penisola, che raggiunge picchi del 120%. Fuori dall'istituto, a pattugliare tutto il perimetro, presenti anche gli agenti della Polizia di Stato a bordo di alcune pantere. Nulla, fortunatamente, fa pensare che la situazione possa degenerare.

Proprio in serata, durante la conferenza stampa straordinaria nella quale la 'zona rossa' è stata estesa a tutta la Penisola, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che da domani saranno distribuite 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage per lo screening.