Arriva il Luna Park, bimbi esclusi dalla scuola

Bambini respinti a scuola e scoppia il caso a Udine. E' accaduto questa mattina a due figli degli operatori del Luna Park allestito in piazza Primo Maggio. I piccoli con i genitori si sono presentati alle scuole elementari di Colugna per iniziare le lezioni, ma la dirigente dell’istituto non aveva autorizzato il loro ingresso per problemi di affollamento. C’è voluto l’intervento del sindaco di Tavagnacco Moreno Liruti che, a sua volta, ha interpellato la dirigente, per sbloccare la situazione.

“Ho contattato la dirigente – spiega Liruti - e mi ha riferito che ci potrebbe essere stata un'incomprensione, fermo restando che l’istituto in questione è bersagliato di richieste di iscrizione ed è difficile ospitare tutti. Garantisco, però, che assieme alla dirigente troveremo una soluzione in tempi brevi".

“Mandare a scuola i nostri figli è un obbligo, ci mancherebbe altro" spiegano alcuni operatori del Luna Park. "E' la prima regola che ci insegnano, un principio che, se non rispettato, costa il ritiro della licenza e una denuncia penale”.

I genitori dei due bimbi respinti si sono rivolti a uno struttura di Rovigo per avere chiarimenti, rivolgendosi a Monica Bergamini e Valeria Ravelli, mediatrici culturali per conto della Fondazione Migrantes di Roma, che stanno seguendo il caso. “La dirigente di Colugna doveva trovare subito l’alternativa e non abbandonare i due ragazzi in obbligo scolastico" ha affermato Bergamini. "La soluzione deve essere trovata".