Arriva la Maratonina, modifiche alla viabilità a Udine

Domenica 18 settembre alle 9.30 si correrà la 22esima Maratonina Città di Udine con partenza e traguardo in piazza Primo Maggio. A seguire, alle 11, scatterà la Straudine non competitiva. I due eventi interesseranno diverse vie della città che saranno chiuse al traffico.

Alle 12.30, poi, allo Stadio Friuli inizierà l’incontro di calcio Udinese-Inter che prevede il tutto esaurito. Considerata la quasi concomitanza tra i due eventi, l'invito ai tifosi è quello di raggiungere i parcheggi dello stadio attraverso la tangenziale e di arrivare con un certo anticipo, prevedendo rallentamenti alla circolazione.

I percorsi alternativi per ovviare alle chiusure previste sono i seguenti. Provenendo da viale Palmanova, bisogna procedere a sinistra su via Melegnano e svoltare a destra per via Marsala-De Rubeis. Al semaforo le auto dovranno girare a destra in viale Europa Unita (passando davanti alla Stazione) e percorrere piazzale d’Annunzio, viale XXIII Marzo, piazzale Oberdan da dove ci si può dirigere anche verso Cividale, via Renati, via Caccia e a destra in via Bernardinis. Al semaforo, svoltare a sinistra in via Montegrappa poi in piazza Medaglie d’Oro direzione nord verso la tangenziale tenendo in considerazione che piazzale Chiavris sarà chiuso tra le 09.40 e le 10.15 circa.

Arrivando da via Lumignacco, in piazzale Cella si può proseguire verso viale delle Ferriere, girare a sinistra verso via Sabbadini, arrivare in viale Venezia e da lì prendere viale Firenze, via Birago o la tangenziale. Per coloro che giungono da nord, è consigliabile la deviazione verso Feletto Umberto e poi la tangenziale.

Le persone che arrivano da Santa Caterina hanno la possibilità di entrare in tangenziale oppure percorrere via Birago o al limite viale Firenze. Chi proviene da Passons, non deve assolutamente arrivare verso via Martignacco e via Lombardia, bensì deve imboccare la tangenziale.

Per uscire dal centro città ed andare verso lo stadio, si procede su viale Ungheria, si attraversa il cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato e poi si prosegue per viale Palmanova oppure per viale delle Ferriere (carreggiata nord), via Marangoni, via Marco Volpe (qui ci sarà una chiusura per la Straudine tra le ore 11.05 e le ore 11.15 circa), via Micesio, piazzale Diacono, via Martignacco (corsia est) e via Pasolini.

Si ribadisce di evitare il centro città evidenziando che anche via Cotonificio, via Sondrio, via Lombardia nord, piazza Rizzi, via Lombardia sud e via Martignacco saranno chiuse per la gara.