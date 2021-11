Arrivano i certificati anagrafici online e gratuiti

Dopo il test con il Presidente Sergio Mattarella, da lunedì 15 novembre è pronta la piattaforma sviluppata dal ministero dell’Innovazione Tecnologica per il totale accesso all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Sarà possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita; matrimonio e cittadinanza; esistenza in vita, residenza, residenza Aire e stato civile; stato di famiglia; residenza in convivenza; stato di famiglia Aire; stato di famiglia con rapporti di parentela; stato libero; unione civile; contratto di convivenza), per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello.

I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale e prima dell’emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fine di controllare i dati esposti; è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).

In Fvg su 1.402.926 iscritti all'Anagrafe, il servizio è già disponibile per 1.420.257, pari al 98,78% della popolazione. Hanno, infatti, aderito 213 Comuni su 215.