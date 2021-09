Arrivano i temporali, allerta meteo gialla sul Fvg

Come annunciato, sul Fvg tra questo pomeriggio e domattina sono in arrivo precipitazioni localmente anche intense. Una saccatura con aria fresca in quota farà affluire, sulla regione, aria molto umida e instabile da sud nei bassi strati.

Alla luce delle previsioni meteo, la Protezione civile ha diramato un allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, in vigore dalle 15 di oggi alle 12 di venerdì 17.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Dal pomeriggio di giovedì 16 e fino alla mattina di venerdì 17 saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge in genere abbondanti. Sarà possibile qualche temporale persistente con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud moderato