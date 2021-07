Arrivano i temporali, allerta meteo sul Fvg

Una depressione atlantica si avvicina alle Alpi e domenica interesserà la regione determinando marcata instabilità probabilmente già a partire da sabato sera. Attesi temporali, anche forti. Per questo, la Protezione civile Fvg ha diramato un allerta gialla su tutta la regione, in vigore dalle 20 di questa sera e per tutta la giornata di domani.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo:

Sabato 31 luglio: in serata saranno possibili temporali sui monti e alta pianura, è possibile che qualche temporale sia forte.

Domenica 1 agosto: sulla regione temporali sparsi con piogge anche abbondanti, è possibile che qualche temporale sia forte e con piogge intense.