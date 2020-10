Arrivano i temporali, scatta l'allerta gialla

Un fronte atlantico entrerà nel Mediterraneo tra oggi e domani, determinando l'afflusso di forti correnti meridionali umide verso le Alpi; mercoledì sull'Italia si formerà una depressione che si allontanerà rapidamente verso il mar Ionio. Alla luce delle previsioni, che porteranno precipitazioni localmente anche intense, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla su Friuli Ociidentale e area montana, in vigore dalle 18 di oggi alle 12 di domani.

Previsioni meteo

Lunedì 26: dal pomeriggio piogge sparse e intermittenti su pianura e costa, in genere deboli o moderate, solo localmente abbondanti, più diffuse e intense sulla zona montana (meno sul Tarvisiano). Specie sui monti saranno probabili temporali con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco sostenuto. Vento forte da sud in quota.

Martedì 27: di notte e al mattino temporali e piogge abbondanti sulla regione, anche intense sui monti, in trasferimento verso le zone orientali e in attenuazione su quelle occidentali. Sulla costa soffierà Libeccio sostenuto. Vento forte da sud in quota. Dal pomeriggio fenomeni in generale attenuazione.