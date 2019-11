Arrivano i temporali, scatta l'allerta meteo

Sulla regione è previsto il passaggio ravvicinato di due fronti atlantici, rispettivamente tra sabato sera e domenica mattina e poi nella notte seguente, inseriti in un flusso umido e instabile da sud. Sul Fvg sono attese abbondanti precipitazioni. Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo per le possibili criticità per tutta la giornata di domenica 3 e fino alle 6 di lunedì 4 novembre. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo.

Domenica 3: Piogge diffuse, da abbondanti a intense, molto intense sulle Prealpi Giulie. Possibili temporali con piogge localmente più consistenti, specie ad est. Sono attese delle pause in giornata, specie su pianura e costa, dove soffierà Scirocco da moderato a sostenuto.

Lunedì 4: Di notte e prima mattina ancora piogge abbondanti specie ad est con Libeccio. Poi piogge e vento in attenuazione.