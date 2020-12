Arrivano in albergo e scatta il foglio di via

Ieri mattina, alla Sala Operativa della Questura di Pordenone è arrivata una segnalazione “alert System”, in merito a due uomini appena giunti in un albergo del capoluogo. Si trattava di un 30enne albanese residente nella provincia di Brescia e di un 33enne cittadino italiano residente a Verona, gravati da numerosi precedenti di polizia per frode e reati contro il patrimonio.

Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, quindi, hanno raggiunto l'hotel dove i due sono stati identificati e invitati in Questura.

I poliziotti hanno quindi accertato che i due uomini avevano raggiunto Pordenone con un’auto presa a noleggio in provincia di Trento, verificando come l'alert fosse relativo a truffe ai danni di anziani con il metodo del tecnico del gas, che installa senza alcuna ragione attrezzature per ottenere denaro.

Entrambi risultavano gravati a vario titolo per reati contro la Pubblica Amministrazione, associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica. Sussistendone, quindi, i presupposti normativi, il Questore Marco Odorisio ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio con allontanamento dal territorio per tre anni, con l’intimazione di fare immediato ritorno nei rispettivi Comuni di dimora.