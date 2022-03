Arrivato a Fernetti il primo bus partito da Zaporizhzhia

Questa mattina, al valico di Fernetti, è transitato un autobus ucraino partito da Zaporizhzhia, la città dove ha sede la centrale atomica più grande d'Europa, teatro dei combattimenti e dell’incendio che, all’alba di venerdì 4 marzo, ha fatto temere un incidente nucleare.

Il bus a due piani, diretto a Latina, è partito due giorni fa dal centro ucraino e ha toccato altre città, come Leopoli, dove ha raccolto altri passeggeri, per poi imboccare la direzione per l'Italia. A bordo, tranne l'autista, c’erano solo donne e bambini, un'ottantina di persone in tutto. Una mamma in viaggio con il figlioletto di un anno ha raccontato di essere scappata senza avere il tempo nemmeno di prendere un cambio. Si è, però, rivolta al punto di accoglienza a Fernetti dove le sono stati donati indumenti, anche per il piccolo.

"Vado a Napoli, dove c'è mia madre - ha riferito - non abbiamo niente, sono fuggita da Kiev in treno fino a Leopoli, poi lì ho preso questo autobus. Ringrazio l'Italia, tante grazie".

L'automezzo è rimasto fermo per controlli e per rifocillare i passeggeri circa un'ora e mezza, poi è ripartito alla volta del Lazio.