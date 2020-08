Arta, colonne di fumo dalla vecchia stalla

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, poco prima delle 16.30, in località Valle di Rivalpo, nel comune di Arta Terme. Per cause in corso di accertamento, uno stabile utilizzato un tempo come stalla è stato interessato da un incendio.

A dare l'allarme sono stati gli abitanti della zona e sul posto sono intervenuti i pompieri del capoluogo carnico con un'Aps e un'autobotte.

Il rogo è stato subito contenuto grazie al loro tempestivo intervento, che ha permesso di evitare che le fiamme potessero estendersi ad altri edifici o alla boscaglia. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause sono in corso di accertamento. Ingenti i danni.