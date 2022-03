Arta Terme, in fiamme un'abitazione

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato, per cause ancora da accertare, poco prima delle 12, in un'abitazione in via Carducci ad Avosacco, frazione del comune di Arta Terme.

Intervenute sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Paularo e Rigolato. Il tratto di strada interessato dalle operazioni è stato chiuso dalla Polizia locale della comunità di montagna.

Il rogo ha interessato i tetti di tre abitazioni nel centro storico: sei squadre dei pompieri sono ancora al lavoro per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area, dopo aver domato le fiamme ed evitato la loro propagazione ad altre case vicine. Nessuna persona è rimasta coinvolta.