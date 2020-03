Artegna, primo decesso legato al Covid-19

Il Comune di Artegna piange il primo lutto legato al Coronavirus. A dare la triste notizia ai concittadini, attraverso un post su Facebook, è il sindaco Alessandro Marangoni. "Purtroppo vi devo dare una notizia che non avrei mai voluto dare: anche nel nostro Comune abbiamo un decesso causato dal Covid-19", scrive il sindaco. "Un nostro concittadino risultato positivo purtroppo non ce l’ha fatta. L’Amministrazione comunale e l’intera comunità si stringono ai familiari per la perdita del loro caro".

"Vi informo inoltre che ci sono altri tre casi di positività, che risultano isolati, non ospedalizzati e seguiti dal Dipartimento di prevenzione. A voi rivolgo l’invito a spostarvi esclusivamente per le reali urgenze, solo così potremmo tutelare gli anziani, che in questo momento sono le persone più fragili. Assieme sapremo superare questo difficile momento", conclude Marangoni.