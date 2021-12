Artigiano trovato senza vita, lutto a Dignano

Lutto a Dignano per la morte, a 69 anni, di Adelchi Orlando, artigiano che, prima della pensione, ha operato per molti anni nel settore della grafica e della tipografia con un'impresa a San Daniele. L'uomo viveva solo a Carpacco.

La sorella, che risiede a Spilimbergo, non riusciva a mettersi in contatto con lui. Così, nel primo pomeriggio, ha chiamato un'amica chiedendole di verificare come stesse il fratello. Quest'ultima ha raggiunto l'abitazione del 69enne; ha visto le luci accese ma nessuno ha risposto al campanello.

A quel punto ha chiamato il 112. I soccorritori, giunti dopo poco, hanno trovato l'artigiano senza vita in casa, stroncato da un malore improvviso che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Orlando era molto noto in paese, che frequentava assiduamente.

La sua morte ha destato vasto cordoglio a Dignano; la comunità si è stretta alla famiglia in questo grave momento di lutto. Vicinanza ai parenti è stata espressa dal sindaco, Vittorio Orlando, a nome dell'intera amministrazione comunale.