Asfaltature, traffico in tilt a Udine

Disagi al traffico nell'hinterland udinese. Con il ritorno degli studenti sui banchi di scuola e l'inaugurazione di Friuli Doc, l'asse viario che dà accesso da nord a sud al città sarà messo a dura prova.

L'inizio dell'anno scolastico e l'avvio della storica manifestazione enogastronomica coincidono, infatti, con la partenza di due importanti cantieri. Oltre alle ripavimentazioni in atto in via Mercatovecchio e via Aquileia, con il conseguente spostamento dei bus su viale Ungheria, ieri mattina sono, infatti, iniziati i lavori per la nuova asfaltatura di via Marsala.

Il cantiere, che da via Melegnano arriva a via della Cernaia, durerà circa una settimana e prevede la chiusura necessaria del sottopasso di viale delle Ferriere. Saranno inevitabili, dunque, le code e le congestioni che si formeranno per chi arriva o vuole raggiungere la zona del Gervasutta e del Partidor.

“Nonostante le coincidenze, i lavori purtroppo non erano procrastinabili”, ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini, che invita la cittadinanza ad utilizzare via Lumignacco e viale Palmanova. “Il sottopasso – ha aggiunto l'amministratore- sarà riaperto non appena possibile, in modo da limitare al massimo le deviazioni”.

Ma se la pazienza degli automobilisti, in ingresso da Udine Sud, sarà messa a dura prova, non meno facile sarà l'ingresso a Udine per i conducenti in arrivo da Nord. E' partita questa mattina, infatti, la riasfaltatura del manto stradale di via Nazionale, nel tratto di competenza del Comune di Tavagnacco. Il cantiere, avviato da Fvg Strade, prevede blocchi semaforici e sensi unici alternati dal grande snodo viario che interconnette la Tangenziale Est con la Pontebbana alla nuova rotonda della Metro.