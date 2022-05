E' conto alla rovescia per l'arrivo del Giro d'Italia in Friuli. Nel frattempo procedono le asfaltature di alcuni tratti in strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Stradenei comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Lusevera e Grimacco che saranno attraversate dalla tappa del Giro d’Italia 2022 il prossimo 27 maggio.