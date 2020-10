Asfalto bagnato, finisce con l'auto nel canale, a Cervignano

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 a Cervignano del Friuli, in via Carnia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una monovolume ha perso il controllo della vettura che è finita all'interno di un canale. In quel momento stava piovendo molto.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno recuperato la vettura. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo, rimasti incolumi.