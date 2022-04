AsFo, il sindaco Ciriani 'scarica' Polimeni

La corda si è spezzata e ora anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, prende le distanze dal direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale. Con un attacco frontale nei confronti di Joseph Polimeni e del suo modo di dirigere l'AsFo.

“Non passa giorno senza che un medico, un infermiere, un dirigente o comunque qualche rappresentante del mondo sanitario non si rivolga al sindaco di Pordenone per lamentare qualche difficoltà", afferma ai microfoni di Telefriuli Ciriani. “Credo che una parte di problemi siano di carattere organizzativo e, dall'altra, di carattere relazionale. Polimeni sarà anche bravissimo, sarà un luminare della gestione ospedaliera, però è vero che per amministrare la sanità di un territorio servono sensibilità, delicatezza e, a volte, anche l'umiltà di rapportarsi con i sindaci e con chi opera all'interno della struttura sanitaria e questo non sta avvenendo”.

Da qui la volontà di chiedere urgentemente una presa di posizione netta ai vertici della politica regionale. “Non è avvenuto il cambio di passo che ci attendevamo – aggiunge Ciriani - e quindi faremo sentire la nostra voce a Fedriga e al vicepresidente Riccardi, perché Polimeni può essere anche il migliore dei dirigenti possibili, ma per poterlo essere ha bisogno del riconoscimento degli altri".

"Uno non può attribuitisi la ragione da solo, deve riceverla... Questa disintegrazione dei rapporti che esiste tra chi opera all'interno dell'ospedale, i sindaci e il direttore, sta diventando francamente insostenibile”.