Assaltati due bancomat nella notte, ingenti i danni

Prese di mira una banca di San Daniele e una di Romans d'Isonzo questa notte dalle 3 alle 4.30, lasso di tempo in cui sono stati assaltati gli sportelli automatici dei due istituti di credito utilizzando dell'esplosivo. Probabilmente si tratta della stessa banda di malviventi fuggiti a bordo di una berlina, pare un'Audi.

A essere prese di mira dai ladri la Friulovest Banca di via Kennedy di San Daniele. Ingenti i danni. Sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza del dispositivo esploso, che stava per incendiarsi. Per primi sono giunti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine che indagano per identificare i malviventi. Dopo l'allarme, è stato immediato anche l'intervento della sicurezza privata del Corpo Vigili Notturni. È in corso la conta dei danni.

Per quanto riguarda il bancomat di Romans d'Isonzo, l'istituto di credito Friulcassa, il colpo ammonta a 30mila euro.

I due bancomat sono andati completamente distrutti, in particolare quello di San Daniele, dove la banda di malviventi è penetrata prima nella bussola per poi fare detonare lo sportello automatico con l'esplosivo.