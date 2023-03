Assalto ai bancomat a Sedegliano e Aviano

Doppio assalto ai bancomat nella notte in Friuli. Il primo si è verificato alla Banca Ter, in piazza Roma a Sedegliano dove i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello per poi fuggire. Sul posto i carabinieri intervenuti anche per quantificare anche il bottino del colpo.

Il secondo invece si è registrato ad Aviano in via Pordenone in uno sportello collocato tra due attività commerciali. Ingenti i danni, fortunatamente non hanno riguardato i due esercizi. Anche in questo caso intervenuti i militari dell’Arma