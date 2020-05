Assalto ai bancomat tra Udine, Pordenone e Portogruaro

La notte dei bancomat: quattro ai colpi messi a segno tra le 2 e le 4 da una o due bande di malviventi, che hanno preso di mira due istituti bancari e due postamat di Poste Italiane tra la provincia di Udine, quella di Pordenone e il vicino paese di Portogruaro, in Veneto.

A Percoto di Pavia di Udine pare il primo colpo. Intorno alle 2 le famiglie che vivono in zona hanno sentito un forte botto e hanno pensato a un incidente. Sono scese in strada per cercare di dare soccorso e si sono visti davanti un gruppo di malviventi con il volto travisato e attrezzatura da scasso.

La banda aveva tentato di far esplodere lo sportello bancomat dell'istituto bancario Ter. Poi la fuga a tutto gas. Sulle loro tracce ci sono i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e della Stazione di Pavia di Udine.

Da Percoto, probabilmente lo stesso gruppo si è spostato a Mortegliano dove ha preso di mira la banca Crédit Agricole. Anche qui un forte botto udito in tutto il paese. Pare che il colpo non sia andato a vuoto anche se i danni sono stati notevoli per lo sportello. Pure in questo caso i cittadini hanno notato una berlina scura, probabilmente una Bmw, fuggire a tutto gas. Sul posto anche a personale della Polizia di Stato della Questura di Udine, in entrambi i casi.