Assalto al bancomat a Pagnacco

Assalto al bancomat della Bcc di Pagnacco, in via Pazzan. Ad agire una banda, intorno alle 2.30 di questa notte; hanno usato dell'esplosivo che ha fatto deflagrare l'area dello sportello automatico. Dopo il boato, udito in paese, è scattato l'allarme; sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Udine e la Polizia di Stato.

I malviventi erano già fuggiti a bordo di un grosso Suv nero. Si tratterebbe di quattro persone. Una sarebbe rimasta in auto, pronta per la fuga, mentre le altre tre hanno fatto saltare lo sportello. All'arrivo delle forze dell'ordine i malviventi aveva già fatto perdere le tracce.

Procedono i militari dell'Arma della Compagnia del capoluogo friulano nelle indagini per identificare i malviventi. I danni sono in corso di quantificazione per quanto riguarda l'asportazione di denaro contante.