Assalto al bancomat, colpo da 50mila euro

Una banda di malviventi ha assaltato il bancomat della filiale di Lucinico della Banca Rurale Fvg questa notte, intorno alle 2:30, a Gorizia. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i militari dell'Arma della Radiomobile della Compagnia di Gorizia ma i ladri si erano già dileguati.

Il gruppo, tre o quattro persone con il volto travisato, giunto sul posto con una berlina scura, ha prima forzato la porta principale poi è arrivato allo sportello automatico. Pare abbiano fatto esplodere il bancomat impossessandosi del suo contenuto. Sono riusciti a rubare 50.000 euro. Poi sono fuggiti.

I danni sono ingenti anche alla struttura dell'istituto bancario. I carabinieri prenderanno in esame i video della sorveglianza della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza del sistema elettrico.