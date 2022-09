Assalto armato a un portavalori a Mestre, coinvolto un bandito noto in Friuli

Paura, questa mattina, al centro commerciale 'Le Porte' di Mestre, dove c'è stata una sparatoria nel tentativo di assaltare un portavalori.

Due persone risultano ferite: una delle guardie giurate, un 59enne veneziano, raggiunto da due colpi d'arma da fuoco, e uno dei rapinatori, quello che avrebbe sparato, colpito al capo con il calcio di una pistola da un altro addetto alla vigilanza, nel tentativo di fermarlo.

Stando alle prime ricostruzioni il ladro, un uomo di 65 anni già noto alle forze dell'ordine e che aveva messo a segno diversi colpi anche nella nostra regione, stava tenendo d'occhio i movimenti del furgone portavalori e avrebbe aperto il fuoco nel tentativo d'impossessarsi dei contanti.

L'uomo è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine - accorse sul posto con Carabinieri e Polizia di Stato, assieme al personale sanitario - che avrebbero anche recuperato l'arma.

Il vigilante è stato subito portato in pronto soccorso e sottoposto a un intervento; non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso anche il presunto rapinatore.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, sopratutto per capire se il friulano abbia agito da solo o se ci fossero anche dei complici, riusciti a fuggire nei momenti concitati dopo gli spari.