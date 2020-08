Assalto nella notte al bancomat di Terenzano

Assalto al Bancomat della Banca di Udine questa notte, intorno alle 2.40, in via Lignano, a Terenzano di Pozzuolo del Friuli. La banda è riuscita a far esplodere il dispositivo, impossessandosi ricerca 50mila euro, per poi darsi alla fuga. È scattato l'allarme e la deflagrazione causata dall'esplosione ha portato immediatamente sul posto i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana.

È stata segnalata un'Audi A6 che è stata poi intercettata nel comune di Muzzana del Turgnano dopo un inseguimento. La banda di malviventi, composta da quattro persone che avrebbero agito a volto coperto, è riuscita poi a far perdere le proprie tracce, in direzione del Veneto. Sul posto anche la vigilanza privata del Corpo Vigili Notturni.

I danni alla struttura sono importanti. L'esplosivo utilizzato per il colpo ha danneggiato gravemente l'area in cui era stato installato il bancomat.