Assembramenti senza mascherine, l'orda del Corpus Domini a Lignano

'L'orda' degli austriaci e dei tedeschi è tornata ad animare Lignano Sabbiadoro. Passata in relativa tranquillità la Pentecoste del 23 maggio (in quella occasione furono solamente sette le sanzioni comminate per ubriachezza, 12 per violazione delle norme anti-Covid), da un paio di giorni il centro della località balneare friulana ha iniziato a pullulare di giovani particolarmente vivaci, giunti in Friuli per festeggiare il Corpus Domini.

Ieri notte, però, la situazione è degenerata, come 'ai vecchi tempi' prepandemici, con decine e decine di giovani 'su di giri': fiumi di alcol, bevute di gruppo, cori e assembramenti ingiustificati sono stati il passatempo preferito per molti di loro, specialmente nella zona di City.

Quasi tutti si presentavano senza mascherina o con la protezione riposta in tasca, al braccio o nella borsetta. Tra i balli, i canti e qualche scena 'hot', proseguiti fino alle prime ore di questa mattina, non sono mancati anche alcuni danni all'arredo pubblico e altri vandalismi.

Divelti, tra l'altro, alcuni paletti che affiancano la strada pedonale principale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che proseguiranno il monitoraggio anche questa notte e domenica.

Deluso il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto: "Situazione intollerabile, non avevamo ricevuto nessun allert per questa festività. Nessuno se lo sarebbe aspettato. La concentrazione dei giovani è avvenuta in tarda notte nell'area di City. Ho chiesto alle forze dell'ordine di organizzare controlli anche per questa serata".