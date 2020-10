Assembramento fuori dal bar, stop per cinque giorni

Un assembramento di avventori all’esterno dell’Osteria Colonna a Pordenone ha portato alla chiusura del locale per cinque giorni. Questo quanto disposto dalla Questura in seguito a un controllo oggi, in orario di regolare apertura, nel locale pordenonese.

Nel plateatico c’era una dozzina di persone che consumava bevande alcoliche senza mantenere il dovuto distanziamento. Uno di loro si è anche rivolto in modo ingiurioso verso un poliziotto e sarà denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Al titolare dell’osteria comminata anche una sanzione di 400 euro.