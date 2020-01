Astori, si allungano i tempi per il processo

Si allungano i tempi per il processo sulla morte di Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina stroncato da un attacco cardiaco e trovato senza vita il 4 marzo 2018, all’hotel Là di Moret di Udine, dove era in ritiro pre-partita in vista del match con i bianconeri.

Il gup del Tribunale di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti, ha infatti deciso di disporre un'altra perizia, la quarta dell’inchiesta, nominando lui stesso i tecnici, dopo le consulenze di parte presentate dalla Procura, dalla difesa dell’unico imputato, il professor Galanti (direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) e dai familiari di Astori, che si sono costituiti parte civile.

L'udienza per il conferimento dell'incarico ai periti è fissata per il 17 febbraio. Difficile, quindi, che la sentenza, con rito abbreviato, possa arrivare prima della primavera.