AsuGi 'boccia' il corteo 'no Green Pass'

"A seguito del corteo no Green Pass di ieri, vogliamo esprimere il nostro completo dissenso verso l’ennesima mancanza di rispetto nei riguardi degli operatori che sono veramente in prima linea da due anni ad assistere e curare non solo le persone colpite da Covid, ma tutti i cittadini che ne hanno bisogno", si legge in una nota dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

"L’utilizzo improprio dei dispositivi di protezione individuali da parte dei sanitari sospesi, quali le tute bianche utilizzate come simbolo di una lotta che non gli appartiene, lascia esterrefatti e costituisce un ulteriore sfregio verso i colleghi che in questo momento di ripresa pandemica sono già messi a dura prova anche per l’assenza dei suddetti operatori e che con impegno e infinita professionalità e dedizione continuano a fare il loro lavoro", conclude la nota AsuGi.