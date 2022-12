Atalanta-Udinese, Daspo in arrivo

Numerosi tifosi, soprattutto bergamaschi, potrebbero presto vedersi applicare dalla Questura di Udine il daspo sportivo per alcuni illeciti commessi dopo la partita Udinese-Atalanta, giocata allo stadio Friuli il 9 ottobre e finita con un pareggio per due a due.

E' quanto emerge dal bilancio per i mesi di ottobre e novembre della Divisione anticrimine della Questura del capoluogo friulano, che in questo periodo ha già adottato 16 divieti di accesso alle manifestazioni sportive, in media due alla settimana.

Nel periodo, inoltre, sono stati emessi nei confronti di soggetti socialmente pericolosi nove avvisi orali, quattro dei quali aggravati, quattro daspo urbani, tre divieti di accesso a pubblici locali e 15 fogli di via obbligatori con divieti di ritorno in alcuni Comuni.

Infine sono stati irrogati tre ammonimenti per atti persecutori, che portano il totale per il 2022 a quota 19: 11 per stalking e otto per violenza domestica. Solo in due casi il destinatario del provvedimento era di sesso femminile.