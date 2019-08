Attaccato dal toro in malga, gravissimo un 25enne

Un uomo originario di Cesclans di Cavazzo Carnico, di 25 anni, è stato attaccato da un toro a Malga Tuglia nel comune di Forni Avoltri nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti, su chiamata della Sores allertata dai gestori della malga, l'elisoccorso, una squadra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e speleologico e la Guardia di Finanza.

L'equipe medica è stata scaricata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino per i primi accertamenti ma l'elicottero si è dovuto poi spostare in base a Sappada per il maltempo e la scarsa visibilità.

L'uomo è stato intubato e versa in gravi condizioni - a tratti ha perso conoscenza. Pare che il toro, anche se privo di corna, lo abbia sbalzato a più riprese prima a terra e poi contro il muro dell'edificio.

Non si è riusciti a caricare il ferito sull'elicottero, dato che trattasi di persona molto grande; si sono attesi l'ambulanza e altri uomini del Soccorso Alpino di Sappada per riuscire a trasportarlo e caricarlo su un altro mezzo per condurlo in ospedale.