Attacco no vax alla pagina Facebook di Riccardi, quattro indagate

La Polizia di Stato di Trieste ha indagato per i reati di diffamazione e danneggiamento d’informazioni, dati e programmi informatici quattro donne italiane di età compresa fra i 40 e i 60 anni, tutte residenti fuori regione.

L’episodio risale alla scorsa primavera, nel pieno della campagna vaccinale anti-Covid quando, il 13 maggio 2021, il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, aveva presentato negli uffici della Digos della Questura di Trieste una querela per diffamazione in merito alla pubblicazione di numerosi post sul suo profilo Facebook dal contenuto denigratorio e in aperto contrasto con la vaccinazione. Agli atti copia di alcuni commenti e un elenco di profili da cui erano partiti.

L’addetto alla segreteria del vicepresidente, incaricato di gestire il profilo Facebook, ha confermato la ricezione di una notevole quantità di commenti da parte di un gruppo di persone con nickname ‘VV’, chiaro riferimento all’appartenenza a un gruppo esplicitamente no vax.

Il personale della sezione investigativa della Digos ha effettuato l’analisi della documentazione fornita, riscontrando come i numerosissimi commenti erano sostanzialmente riconducibili a due tipologie di post, inviati in maniera sistematica e ripetitiva da molti aderenti al gruppo utilizzando la tecnica del ‘mail bombing’.

Grazie alle indagini, è emerso come molti dei profili fossero ‘fake’, ovvero creati ad hoc e in alcuni casi già cancellati dagli utilizzatori. Partendo dalle poche tracce lasciate, l’attività coordinata dal sostituto procuratore Cristina Bacer ha portato a denunciare le quattro autrici dell’attacco informatico.