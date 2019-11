Attentato in Iraq, feriti cinque militari italiani

Cinque militari italiani sono rimasti feriti in un attentato in Iraq. Un ordigno esplosivo rudimentale è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane, che stava svolgendo attività di addestramento in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis. Tre dei cinque militari sono in condizioni gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appresa la notizia del gravissimo attentato contro il contingente militare italiano in Iraq, ha fatto pervenire al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e al capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, un messaggio di solidarietà per i militari rimasti feriti.

"Stiamo vicini ai cinque soldati rimasti feriti oggi, alle loro famiglie e a tutti le donne e gli uomini impegnati nelle missioni all'estero: i nostri militari fanno un lavoro difficile e pericoloso ma fondamentale per la sicurezza del nostro Paese. Ne siamo sempre convinti e lo ripetiamo con maggior forza in questa circostanza". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Difesa a Palazzo Madama, a proposito dell'attentato in cui sono rimasti feriti cinque militari italiani in Iraq.

Per la senatrice "questo sciagurato attacco deve risvegliare l'attenzione nazionale ed europea sul pericolo che rappresentano tuttora l'Isis e le forze della destabilizzazione, che non vanno sottovalutate né tantomeno considerate battute. Ringraziamo chi è sul campo e lavora per fermare i nemici della civiltà e di tutte le religioni".