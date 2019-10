Attenzione al 'restyling' delle auto rubate

Sempre più spesso la clonazione dei dati e l’alterazione dei documenti di circolazione consente alle organizzazioni criminali la re-immissione sul mercato di veicoli di provenienza illecita, provento di furto o di appropriazione indebita in Italia ma anche all’estero. Sul fenomeno, negli ultimi tempi, grazie a un monitoraggio sul territorio nazionale, la Polizia Stradale ha avviato una verifica a tappeto sulle immatricolazioni di veicoli provenienti dall’estero.

Le squadre di Polizia Giudiziaria della Polstrada, oltre alla verifica dei documenti, analizzano anche ogni anomalia riguardante i dati identificativi del veicolo, abilmente alterati ricalcando quelli di mezzi circolanti in altri Paesi o usando documenti rubati in bianco. Si tratta, insomma, di clonazioni, ovvero di più auto che circolano contemporaneamente in due Paesi. Le organizzazioni criminali specializzate si occupano di tutto il ‘riciclaggio’.

Nel 2017 tra tutti i veicoli di provenienza estera immatricolati in Italia, il 44% proveniva dalla Germania, il 20% dalla Spagna e circa il 10% dalla Francia. I tre Paesi insieme rappresentavano il 74% delle pratiche di nazionalizzazione richieste. Nel 2018, invece, il 43% proviene dalla Germania, il 27% dalla Spagna, il 10% dalla Francia incrementando la soglia delle immatricolazioni estere sino ad arrivare all’81%.

Dal 2017 al primo semestre 2018 la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia ha controllato 431 fascicoli per l’immatricolazione. Sono in corso accertamenti da parte delle Squadre di Polizia Giudiziaria dei Reparti della Polstrada per la verifica della regolarità delle pratiche.

Attenzione perché spesso un prezzo all’apparenza conveniente, ma molto al di sotto di quello di mercato, potrebbe nascondere truffe, con il rischio di perdita dell’auto e del denaro versato. È consigliabile procedere con cautela nell’acquisto di un veicolo, rivolgendosi a venditori affermati sul mercato. Inoltre, è opportuno prestare la massima attenzione agli acquisti in rete, verificando sempre, con molta attenzione, la documentazione che viene fornita. Ogni passaggio può essere affrontato, in maniera più agevole, con l’ausilio di studi di consulenza automobilistica autorizzati. In caso di sospetti circa l’illegittima provenienza del veicolo, ci si potrà rivolgere senza indugio alla Polizia Stradale.