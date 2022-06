Attenzione alla nuova truffa agli anziani

“Sono tua nipote, sono in ospedale, mi servono soldi per una cura urgente”. Questa la concitata telefonata ricevuta ieri da un’anziana friulana. Si tratta di una nuova truffa, già segnalata anche in altre parti d’Italia. Il subdolo meccanismo è sempre lo stesso: sfruttare i sentimenti delle persone – preferibilmente anziani soli – per spillare soldi.

La voce femminile all’altro capo del telefono racconta di aver contratto il Covid e di avere gravi problemi polmonari. E’ ricoverata in ospedale e serve un farmaco costoso per curarla, che si può avere solo pagando in contanti. Quindi arriva la chiamata del presunto medico che l’ha in cura, con il quale inizia la ‘contrattazione’ sul denaro da consegnare (si parla di almeno 10mila euro, trattandosi di una terapia sperimentale che arriva dagli Usa).

La truffa, per fortuna, non è andata in porto perché l’anziana si è rivolta alla vicina di casa e i malviventi, sentendo un’altra voce, hanno riattaccato. Del caso sono già state informate le Forze dell'ordine. Ma i parenti della vittima hanno ritenuto opportuno raccontare l’accaduto per mettere in guardia i cittadini da questo nuovo raggiro.