Attenzione alla truffa del tampone Covid-19!

In questo periodo, bisogna fare particolare attenzione alle truffe. Tra queste, anche quella dei falsi tamponi per il Coronavirus. “Non è in corso alcuna campagna telefonica per effettuare esami domiciliari”, informa la Protezione civile regionale. “Chi telefona e chiede un appuntamento per venire a casa vostra è un truffatore. Se ricevete questa chiamata, contattate immediatamente il numero 112. Ci hanno segnalato anche finti operatori sanitari che entrano in casa con la scusa di un tampone per la positività al Covid-19 per derubare il malcapitato. Non aprite e contattate subito il 112”.