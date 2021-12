Attenzione alla truffa delle Stelle di Natale

Attenzione alla truffa della Stella di Natale. Nel periodo di dicembre, i malviventi escogitano raggiri legati al periodo festivo, con proposte di agrumi o raccolte fondi per associazioni caritatevoli o per i bisognosi, per poi confondere le proprie vittime e farsi consegnare del denaro, o per rubare all'interno delle abitazioni dei malcapitati.

E' successo nel pomeriggio di ieri a una pensionata di Comeglians.

Un uomo si è presentato alla sua porta con la scusa di venderle una stella di Natale e si è introdotto rapidamente nelle stanze, riuscendo a rubare diverse centinaia di euro in contanti che la pensionata custodiva in un comodino.

L'uomo poi si è allontanato e la pensionata si è accorta del raggiro, e del fatto di essere stata derubata, solo in un secondo momento: ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che la Compagnia di Tolmezzo per tutti gli accertamenti e le indagini.