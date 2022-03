Attesa per la nuova visita del Presidente Mattarella a Trieste

Attesa per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lunedì 28 marzo, sarà nuovamente a Trieste, dopo lo storico incontro del 13 luglio 2020 con il suo omologo sloveno Borut Pahor e la presenza, a novembre 2019, alla Opening Ceremony della Sissa.

La giornata prevede tre appuntamenti, il primo alle 10.15 al Palazzo del Governo, per il trasferimento del Narodni dom dall'Università degli Studi di Trieste alla Fondazione Narodni dom, fecendo seguito proprio agli impegni assunti nel 2020.

Subito dopo il Capo dello Stato si trasferirà al Campus di Piazzale Europa, per la Cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022, in occasione del 98esimo anno dalla fondazione dell'Ateneo. L'evento è previsto alle 11 e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università. Interverranno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il Rettore Roberto Di Lenarda, che leggerà una relazione, Riccardo Formisano in rappresentanza degli studenti e Celeste Gasbarro per il personale amministrativo. La prolusione della professoressa Sara Renata Francesca Marceglia su 'Il lato umano dei dati per la cura delle persone' concluderà gli interventi, prima del tradizionale Gaudeamus Igitur a cura di Coro e Orchestra dell'Ateneo.

Poi, il Capo dello Stato, alle 12.20, sarà all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Itis, giudicata recentemente per qualità dei servizi e degli spazi a disposizione la seconda miglior struttura per anziani europea. La struttura può accogliere fino a 411 anziani e impiega 500 operatori tra dipendenti aziendali e di due cooperative sociali. Il Presidente Mattarella incontrerà nell'auditorium, alcuni ospiti e lavoratori. Nell'edificio ha sede una facoltà dell'Università e un'importante pinacoteca di opere classiche e contemporanee, e vi si organizza una rassegna cinematografica con film sul tema dell'età avanzata.