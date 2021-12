Attesa per la sentenza sull'omicidio di Mortegliano

Diciotto e quindici anni di reclusione per una rapina finita male. Li ha chiesti il pm di Udine Elena Torresin al termine della requisitoria nel processo in Corte d’Assise per la morte, a giugno 2020, di Rahmani Zazai. Gli imputati sono Raimondo Raiola e Jeorge Wilfredo Martinez. Per i due la pubblica accusa ha chiesto la condanna per omicidio volontario e concorso in omicidio volontario.

Forte anche la richiesta di risarcimento dell’avvocato Martino Benzoni, rappresentante della famiglia Zazai: oltre un milione e 400mila euro.

“Raiola e Martinez - ha esordito Torresin - non sono delinquenti, sono finiti in una cosa più grande di loro. Hanno organizzato una rapina con una pistola per dimostrare di essere forti. E ci è scappato il morto”. Per il pm, l’omicidio non fu premeditato, ma gli imputati potevano prevedere che la rapina potesse finire male.

Il difensore di Raiola, l’avvocato Massimo Cescutti, ha invece chiesto la derubricazione dell’accusa in omicidio preterintenzionale. Raiola organizzò la rapina non per i soldi, ma per porre fine alle minacce fatte da alcuni spacciatori afghani, tra i quali Zazai, nei confronti della sua famiglia. Il colpo di pistola, poi, partì per sbaglio durante una colluttazione. Anche l’avvocato Giovanni Donazzolo, difensore di Martinez, ha seguito questa linea, sostenendo che la morte di Zazai non era prevedibile dal suo assistito poiché non era a conoscenza delle minacce e ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di concorso in omicidio.