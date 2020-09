Atti osceni davanti a bimba e babysitter, denunciato un migrante

Un migrante, cittadino pakistano di 34 anni, ospite di una struttura di accoglienza di un piccolo paese della Carnia, è stato denunciato dai Carabinieri del Norm dalla Compagnia di Tolmezzo per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di un minore, e per molestie, per essersi masturbato di fronte a una bambina di 5 anni e alla sua babysitter.

I fatti risalgono al 30 agosto. Allora la baby-sitter, cittadina ucraina di 51 anni, cui era stata affidata la custodia della bimba, era stata superata, durante una passeggiata, lungo un sentiero di montagna, dal cittadino pakistano. Quest'ultimo l'ha attesa in uno spiazzo, poco più avanti, facendosi trovare con i pantaloni abbassati.

Alla loro vista, ha consumato un atto di autoerotismo di fronte alla donna e alla bambina. È stato poi spaventato da un cane che si è messo ad abbaiare e che l'ha fatto fuggire. È scappata anche la donna, spaventata, portando con sé la bambina. Al rientro a casa, la babysitter ha spiegato quanto successo ai genitori.

Le indagini sono state avviate immediatamente da parte del Norm del Capoluogo Carnico e hanno portato a una serie di riconoscimenti eseguiti in base a una circostanziata serie di indicazioni. L'uomo è stato rintracciato a Udine, dove intanto era stato trasferito insieme ad altri connazionali, e denunciato a piede libero. In paese, infatti, la notizia era trapelata, creando malumore.

Le indagine sono state svolte nel massimo riserbo e con il massimo scrupolo da parte dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Udine, vista la delicatezza della situazione, la minore età di una delle vittime e le difficoltà nell'esprimersi in italiano della cittadina ucraina.