Atti osceni di fronte agli scolari

Atti osceni alla finestra di fronte ai bambini delle scuole, durante l'ora di ricreazione. È successo nella tarda mattinata di ieri a Tarcento, vicino alla sede dell’Istituto Comprensivo.

Da alcuni giorni le insegnanti avevano segnalato l'atteggiamento di quest'uomo, un trentenne del posto, contattando i militari dell'arma della stazione della Perla del Friuli. Ieri è stato colto in flagranza mentre, nudo, alla finestra della sua casa, si stava masturbando. E' stato tratto in arresto dai Carabinieri di Tarcento e si trova in carcere.