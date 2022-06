Attimis, Aviano. Bordano e Illegio, al via i cantieri

La Giunta regionale ha ratificato il decreto del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi con cui si autorizza la realizzazione di ulteriori interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito nei Comuni di Tolmezzo e Attimis.

Nella prima località, l'intervento interessa la viabilità lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio danneggiata da uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale e per il quale erano già stati prenotati 100mila euro. A seguito di un nuovo smottamento sul medesimo tratto si è resa necessaria una maggiore spesa pari a 36.735,91 euro per i lavori supplementari.

Ad Attimis, invece, l'intervento per il quale sono stati prenotati 36mila euro, riguarda la strada comunale Attimis-Subit, in località Bombardier.

Autorizza anche la realizzazione di interventi urgenti nel Comune di Aviano. L'obiettivo è quello di salvaguardare la pubblica incolumità e il transito lungo la strada tra le località Madonna del Monte e Bornass. Per l'intervento viene prenotato un finanziamento di 450mila euro.

Il Comune di Aviano, ente attuatore delle opere, dovrà presentare la relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo e alla relazione del progetto entro il 31 marzo del prossimo anno. L'inizio dei lavori e l'ultimazione degli stessi sono previsti rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 giugno 2024.

"Lo sviluppo economico e turistico della montagna del Friuli Venezia Giulia e, più in generale, dell'intero territorio regionale, passa anche attraverso la capacità di ospitare manifestazioni di spessore internazionale come il Campionato del mondo di parapendio acrobatico Acromax. Con grande lungimiranza l'amministrazione regionale dallo scorso anno si è dotata di uno strumento normativo che oggi consente ai Comuni di realizzare proprio quelle opere necessarie per l'organizzazione di eventi di questa portata". Così l'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, spiega la decisione di erogare 300mila euro al Comune di Bordano per l'esecuzione delle opere di consolidamento strutturale della strada che porta al Monte San Simeone dove si trova l'area di decollo della Acromax. Zona ancora oggi irraggiungibile a causa dei cedimenti verificatisi a metà gennaio.

"Con la delibera approvata ieri sono state gettate le basi per riportare sul nostro territorio, già nel 2023, un'iniziativa tanto spettacolare quanto fortemente attrattiva. L'intervento, del valore complessivo di 500mila euro, sarà cofinanziato dal Comune di Bordano con 200mila euro", precisa Pizzimenti.

Oltre a essere riconosciuto dalla Federazione Aeronautica Internazionale (Fai), il Campionato del mondo Acromax rientra nel circuito Aerobatic World Tour (Awt) e rappresenta una delle massime espressioni di questa disciplina. Per la Regione anche grazie a questo provvedimento lo straordinario patrimonio naturalistico di questa parte del Friuli Venezia Giulia il prossimo anno potrà nuovamente essere il teatro ideale per un evento molto atteso da appassionati e turisti.