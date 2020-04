Attività motoria, il limite consentito è di 500 metri

In relazione alle richieste di chiarimento circa l’esatto termine da rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni nello svolgimento dell’attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione, il Prefetto Valerio Valenti ha dato indicazione alle Forze di Polizia definendo congruo il concetto di prossimità in un’area da individuare nella circonferenza di 500 metri dalla propria abitazione.

Nell’operare i controlli il personale delle Forze di Polizia verificherà prioritariamente il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine (come da ordinanza regionale) e valuterà le situazioni di tempo e di luogo nel quale il controllo viene effettuato. L’indicazione è stata condivisa con l’Autorità Regionale e con i Prefetti delle province del Friuli Venezia Giulia.