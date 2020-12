Attraversa il sottopasso allagato e resta in trappola

Non rispetta il divieto di transito e l'auto resta intrappolata nel sottopasso. E' successo nel primo pomeriggio a Ronchi dei Legionari. Sul posto anche il Nucleo regionale dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, intervenuto in supporto al personale del Comando di Gorizia. I pompieri hanno provveduto a raggiungere e recuperare la macchina rimasta sommersa in via Pietro Micca, nel cosiddetto sottopasso del Bennet.

Fortunatamente, gli occupanti della vettura sono riusciti a uscire autonomamente e non sono rimasti feriti. L'allagamento del sottopasso era indicato da apposita segnaletica. Ciononostante, è la seconda volta in poche ore che un mezzo civile finisce sommerso. Forse per distrazione degli automobilisti o per cattiva valutazione del rischio acquatico in questo punto.