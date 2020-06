Attraversa il Tagliamento, travolta dalla corrente

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona sono intervenuti nel primo pomeriggio sul greto del Tagliamento, a Braulins di Trasaghis, per soccorrere una donna di 39 anni. Mentre stava attraversando il fiume a piedi assieme al compagno, è scivolata ed è stata trasportata per circa 300 metri a valle dalla corrente. Il compagno l'ha subito soccorsa e condotta su un isolotto che si trova nell'alveo del fiume.

Viste le condizioni dell’infortunata, non grave ma impossibilitata a muoversi autonomamente, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei pompieri di Mestre che ha trasportato a riva l'infortunata. Qui è stata affidata alle prime cure del personale sanitario, collocata su una barella e poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per le cure del caso.